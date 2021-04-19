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فنانة شهيرة.. لن تتخيلوا مَن هذه الطفلة المُحجبة؟

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الإثنين، 19-04-2021 10:44 ص المصريون

انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورة فنانة شهيرة وهي في مرحلة الطفولة بعامها السادس، ليتفاعل معها المتابعون بشكلٍ ملحوظ، مُشيدين بجمالها منذ الصغر.
وتبين أن الصورة للفنانة المصرية “نادية الجندي” ، حيث شاركت الفنانة جمهورها صورةها بمرحلة الطفولة، لتحصد الآلاف من الإعجابات بعد دقائق قليلة من نشرها ،و سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها في الصورة وبين شكلها الحالي، ورأى الكثيرون أن ملامحها تغيرت كثيراً بمرور الزمن.
وكانت بدايات نادية الجندي ، بعدما فازت بجائزة ملكة جمال الإسكندرية التي نظمتها مجلة الجيل وعمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً ، وكان أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم جميلة بعام 1959.

 

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