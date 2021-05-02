فنانة شهيرة..صلت الفجر في رمضان وماتت

الأحد، 02-05-2021
12:06 م
رحلت فنانة
شهيرة عن عالمنا في شهر رمضان
بعد أن أدت
صلاة الفجر، الأمر الذي لم ينساه محبوها، حيث رحلت الفنانة
الكبيرة مديحة كامل
في شهر
رمضان
عام 1997.
عانت مديحة كامل
من مرض القلب طوال حياتها، وأصيبت المرة
الأولى بجلطة عام 1975 خلال تصويرها مسلسل "الأفعى"، إلا أن مشاكلها الصحية
بدأت قبل وفاة
ها بعام واحدوبقيت في المستشفى لمدة 10 أشهر بسبب ضعف عضلة القلب وتراكم
المياه على الرئة.
توفيت مديحة كامل
عام 1997 بسبب مضاعفات مرضها بالقلب في
الرابع من شهر رمضان
، بعد أن أدت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم ذهبت
للنوم، لترحل بعدها عن دنيانا تاركة أعمالًا ستظل خالد في ذاكرة الجمهور..