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وصول الفيروس الهندي لأول دولة خليجية

الفيروس الهندي
الفيروس الهندي
Native
الثلاثاء، 15-06-2021 07:41 م
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، إصابة بعض الأشخاص في البلاد بالمتحور “دلتا” من فيروس كورونا، المسجل لأول مرة في الهند، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني للفيروس.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبد الله السند، إلى أن وزارة الصحة تقوم بإجراء الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في الكويت، ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم، لتوحيد الجهود في مقاومة الفيروس، والنجاح في القضاء على الجائحة، حيث إن المتحور “دلتا”، المعروف باسم “المتحور الهندي” قد تم رصده في أكثر من 62 دولة حول العالم حتى الآن.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية أوضح السند، أنه تزامنا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض الدول، فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية، ومنها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة، وذلك لاحتواء انتشار الفيروس.
 

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