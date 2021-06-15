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صورتين لـ الملك سلمان بينهما 30 عامًا وهو يفعل نفس الأمر

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الملك سلمان
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الثلاثاء، 15-06-2021 01:33 م

نشرت «دارة الملك عبدالعزيز»، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال تبرعه بالدم، بينهما 30 عامًا.
وأوضحت دارة الملك عبدالعزيز أن الصورة الأولى كانت عام 1397 هـ (1977 م)، والثانية عام 1427 هـ (2006 م).
والتقطت الصورتان للملك سلمان حينما كان أميراً لمنطقة الرياض، حيث أظهرتا مدى حرصه على المشاركة الدائمة في الأعمال والمبادرات الخيرية والإنسانية.
وجاء نشر الدارة لصورتي خادم الحرمين تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالـدم.


 

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