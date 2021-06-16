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المغرب تضع السعودية ضمن القوائم المحظورة وتعلن شروط دخول أراضيها

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الأربعاء، 16-06-2021 11:15 ص

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة السعودية إلى القائمة (ب) والتي تعني محظور دخول مواطني هذه الدول إلى أراضيها قبل الإنصياع لشروط ذلك من الحصول على تصريح استثنائي من القنصليات، والإدلاء باختبار “PCR” السلبي عند الصعود إلى الطائرة في أقل من 48 ساعة، فضلًا عن الخضوع للحجر لمدة 10 أيام.
وقسمت المغرب القوائم إلى قائمتين الأولى (أ)، والثانية (ب)، وتم إضافة المملكة العربية السعودية إلى القائمة (ب) وبذلك يتوجب على السعوديين القادمين إلى المغرب عمل اختبار اختبار “PCR” سلبي أقل من 48 ساعة من تاريخ الوصول ثم الحجر الصحي الفندقي لمدة 10 أيام.
وحسب برتوكول وزارة الصحة المغربية، فيجب على المسافرين القادمين من دول القائمة “ب”، ضرورة الحصول على تصريح استثنائي من القنصليات، والإدلاء باختبار “PCR” السلبي عند الصعود إلى الطائرة في أقل من 48 ساعة.
وعلى مسافري القائمة “ب” أيضا الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام، على نفقة الشخص المعني في المباني التي سبق تعيينها من قبل السلطات المحلية، مع اختبار التحكم في تفاعل البوليميراز المتسلسل في اليوم التاسع.
وكانت المغرب قد أعلنت قبل أسبوعين، إدارج السعودية ضمن القائمة (أ)، ولكن وزارة الخارجية أعلنت أمس الثلاثاء قامت وضع السعودية ضمن القائمة (ب).
وتسبب قرار المغرب بوضع المملكة في القائمة (ب)، في خسائر كبيرة لشركات السفر السعودية، بسبب إلغاء الحجوزات الفندقية وتذاكر الطيران.
 

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