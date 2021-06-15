الثلاثاء 15 يونيو 2021
توقيت مصر 15:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الرئيس يدعو أمير قطر لزيارة مصر

تنفيذ حكم القتل في السعودي مصطفى آل درويش لخروجه على ولي الأمر

شاهد.. صلاح يحسم جدل انفصاله عن زوجته بعد حذف صورها من حسابه

صورتين لـ الملك سلمان بينهما 30 عامًا وهو يفعل نفس الأمر

إيمي سمير غانم تنشر صور ورسالة مؤثرة لوالدها

الداخلية السعودية تفجر مفاجأة عن فيديو طعن سيدة لشاب في الشارع

بعد منعه من مغادرة البلاد.. سعودي يهرب من الكويت بحيلة غريبة

إعلامية كويتية: صدام حسين سبب موجة الحر والغبار التي يتعرض لها الخليج

عاجل.. إخلاء سبيل عبدالمنعم أبوالفتوح

من هي دينا ضياء بهجت حبيبة عمرو دياب الجديدة؟

ADS
 

الداخلية السعودية تفجر مفاجأة عن فيديو طعن سيدة لشاب في الشارع

6202114153825575916644
ا
Native
الثلاثاء، 15-06-2021 12:35 م

فجرت وزارة الداخلية السعودية، مفاجأة بشأن الفيديو الذي نشرته مواقع محلية تظهر وقوف امرأة أمام شاب قيل أنها طعنته في الشارع بينما كانت الدماء تسيل منه ولا يتحرك.
وأعلن سناب وزارة الداخلية، عن إيقاف مواطنين بعد ظهور رجل ملقى على الأرض في وجود امرأة.
وقال سناب وزارة الداخلية:”إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص مصاب وملقى على الأرض في وجود امرأة”.
وأضاف:”فقد باشرت الجهات المختصة بمحافظة جدة الحادثة، واتضح أنهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، وبسبب خلاف عائلي بينهما تعرض الرجل لإصابة طفيفة في الرأس وهو بصحة جيدة”.
وأوضح:”جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة”.
 

إقرأ ايضا

صورة-وزارة-الداخلية-1-645x505

تنفيذ حكم القتل في السعودي مصطفى آل درويش لخروجه على ولي الأمر

image

صورتين لـ الملك سلمان بينهما 30 عامًا وهو يفعل نفس الأمر

200288450_1217817228662829_7919723124660697367_n-1024x1024

إيمي سمير غانم تنشر صور ورسالة مؤثرة لوالدها

أخبار متعلقة

Capture

فيديو يهز السعودية.. سيدة منتقبة تطعن شابًا وترديه قتيلًا في الشارع

السعودية تعلن القبض على موظفين

ضربة قوية.. السعودية تعلن القبض على موظفين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني

5ee3671042360446da7d4503

السعودية.. شاب يطعن 3 رجال أمن بسبب ما فعله أحدهم مع امرأة (فيديو)

Capture

شاهد.. بسمة وهبة تؤدي مناسك العمرة

loTBpC1w_400x400

عائض القرني يكشف سبب تغير خطابه: اكتشفت سماحة الإسلام

640

ليس بينهم مصر.. السعودية تعلن السماح بدخول الوافدين من 11 دولة