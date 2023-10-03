الثلاثاء، 03-10-2023
10:32 ص
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة للمصر
يين، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال السيسي في كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن: أدعو كل المصر
يين للمشاركة في المشهد الوطني ليختاروا من يصلح، والله يولي من يصلح، وهذه إرادة المصر
يين. وأضاف: يا رب أكون أنا أولى بها.
وأوضح: عايز أقول لكم إني عمري ما وعدت وعود ومقدرش أعمل، كل اللي هقوله، هفضل أشتغل أشتغل وربنا اللي بيوفق.
وتابع السيسي: بقول للمصر
يين، هيسعدني جدا لما المصر
يين ينزلوا ويشاركوا، حتى والله لو لم يختاروني، عايزكم تظهروا للناس إن هنا فيه دولة وفيه إرادة، لإن ده هيشرفنا وهيشرف بلدنا.. اختاروا كما شئتم، وأنا والله راضي.