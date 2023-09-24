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لميس الحديدي: انتخابات الرئاسة القادمة الأخيرة لـ"السيسي"

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لميس الحديدي
الأحد، 24-09-2023 02:55 م


 

قالت الإعلامية لميس الحديدي:"الانتخابات الرئاسية المقبلة هي المدة الثالثة والأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لما ينص عليه الدستور".

 

وأضافت خلال برنامج “كلمة أخيرة” المذاع علي قناة “أون”:"الرئيس عبد الفتاح السيسي قد يعلن نيته للترشح يوم 6 أكتوبر".

 

شرط الترشح في انتخابات الرئاسة

وأوضحت:"فيه شرطين مهمين لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، وهما الحصول على تأييد 20 عضوا في مجلس النواب أو الحصول على 25 ألف توكيل من الموطنين".

 

ولفتت:"هذه أول انتخابات رئاسية بعد تعديل دستور 2014 ووفقا للمعلن هناك 65 مليون ناخب ولكن ننتظر الرقم الدقيق من الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

مناشدة لميس الحديدي

وناشدت لميس الحديدي وسائل الإعلام بشأن الإنتخابات الرئاسية المقبلة، قائلة:"يجب على الإعلام أن يكون على مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة، والهيئة الوطنية للإنتخابات أكدت أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع".

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