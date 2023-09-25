الإثنين 25 سبتمبر 2023
توقيت مصر 16:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار والريال السعودي في السوق السوداء اليوم

شاهد.. مشاجرة عنيفة بالأيدي بين ضابط وضابطة عراقية في الشارع

رد مصري قوي على موجة الممرات البديلة لقناة السويس عبر السعودية وإسرائيل والإمارات

عمرو أديب: حان الوقت لتنفيذ "الخطة ب" بشأن سد النهضة

ولي العهد السعودي يكشف عن الرياضة التي يمارسها (فيديو)

أول رد مصري رسمي على توقعات العالم الهولندي بشأن زلزال مدمر

تصوير وابتزاز.. جلسات تدليك تنتهي بممارسة الرذيلة في المغرب

مصطفى بكري يطالب أحمد الطنطاوي بالرد القاطع على حلمي الجزار.. ماذا حدث؟

تطورات جديدة.. إحالة غادة والي إلى النيابة

صدمة تهز الإسكندرية.. طبيب يذبح والديه داخل الشقة

عمرو أديب: حان الوقت لتنفيذ "الخطة ب" بشأن سد النهضة

IMG-20230925-WA0011
سد النهضة
الإثنين، 25-09-2023 03:19 م


طالب الإعلامي عمرو أديب، المسؤولين المصريين بالتفكير في خطة بديلة أو "خطة ب" بشأن ملف "سد النهضة".
وقال عمرو أديب "الناس دي فيهم لوع ومط وتسويف.. هم خلاص ملو السد ونحن لن ولن نصل معهم لاتفاق".
وأضاف في برنامجه "الحكاية" على قناة "MBC مصر": "هيقفلك في حاجات فنية ولكن من الواضح إنه لا شيء يحدث ويستخدموا التطرف في التفاوض.. أنا برجع لورا مش بتقدم لقدام".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الري انتهاء جولة المفاوضات الثانية بأديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، دون تحقيق تقدم يذكر، بل وشهدت توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن إثيوبيا مستمرة في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا والتي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالا بـ"سد النهضة" دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.
وردا على ذلك، قال جدد كبير المفاوضين الإثيوبيين سيشلي بيكيلي، التزام بلاده بحسن النية في مفاوضة مصر والسودان حول السد.
وقال بيكيلي في تدوينة عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا) مساء الأحد، "إن المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة اختتمت مساء اليوم بعدما استمرت يومين"، مشيرا إلى تبادل الوفود الأفكار البناءة حول مختلف القضايا العالقة بهدف تقريب الخلافات بين الأطراف.
وأشار كبير المفاوضين الإثيوبيين إلى أن بلاده تكرر التزامها بمواصلة التفاوض بحسن نية.

إقرأ ايضا

IMG-20230925-WA0005

شاهد.. مشاجرة عنيفة بالأيدي بين ضابط وضابطة عراقية في الشارع

images (3)

رد مصري قوي على موجة الممرات البديلة لقناة السويس عبر السعودية وإسرائيل والإمارات

IMG-20230925-WA0004

أول رد مصري رسمي على توقعات العالم الهولندي بشأن زلزال مدمر

أخبار متعلقة

images (3)

رد مصري قوي على موجة الممرات البديلة لقناة السويس عبر السعودية وإسرائيل والإمارات

IMG-20230925-WA0004

أول رد مصري رسمي على توقعات العالم الهولندي بشأن زلزال مدمر

Captur41212312452e

بعد غياب 4 سنوات.. أسامة كمال يعود للشاشة: الناس خايفة وبتفقد الأمل

1048826515_0_97_1920_1182_1920x0_80_0_0_bd19d973c5970cff8766465bc7c0e46b

30 جنيه للكيلو.. الزراعة تكشف مفاجأة عن سر ارتفاع سعر البصل

cdn4.premiumread

أول تعليق رسمي على حادث الفندق العائم في النيل (صور)

Capture

حقيقة اقتراب عاصفة التنين من مصر...تفاصيل