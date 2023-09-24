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بعد غياب 4 سنوات.. أسامة كمال يعود للشاشة: الناس خايفة وبتفقد الأمل

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أسامة كمال
الأحد، 24-09-2023 11:02 ص

 


 

قال الإعلامي أسامة كمال: "بعد غياب 49 شهرًا عن شاشة قناة dmc، أقول أنا المواطن المصري لا أكثر ولا أقل، شغلتي أحط إيدي على مصادر الحقيقة وأحاول أنقلها قدر المستطاع".

وأضاف خلال برنامج “مساء dmc” المذاع على قناة “dmc”: "ناس سألتني أنت مش موجود ليه؟ وليه مشيت؟ ما كانش عندي إجابة اعتبرت الأمر مصدر احترام وتقدير مش مصدر قلق، الحفاوة اللي قابلت بها خبر عودتي مصدر ضغط وقلق وأتمنى أن أكون على قدر الثقة والمسؤولية وسأتوكل على الله".

وتابع: "لا أملك سلطة قرار أو تغيير ولكن الموقف محتاجنا كلنا رئيس ودولة وحكومة ومواطن  "أنا المواطن أسامة كمال، مهنتي مذيع فقط لا غير أبحث عن الحقيقة قدر الاستطاعة وأنقلها بأكبر قدر من الصدق، الحقيقة بتزعل، ولكن القصد أنها تظهر مش تزعل، وياما دقت على الراس طبول توكلت على الله".

وأشار: "4 سنوات بعيدًا عن الشاشة رحلة قضيتها في صمت وتأمل بس زي كل الناس سألت ليه الناس خايفة وقلقانة وبتفقد الأمل الكبوات كتير حقيقي والمشاكل كتير حقيقي، مش قادرين نستحمل لأ قادرين، هل فيه انفراجة جاية؟ مش هتفلسف ولكن بإيدينا حاجات كتير، المؤشرات العالمية سلبية ولكن لازم يبقى عندنا أمل".

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