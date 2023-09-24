30 جنيه للكيلو.. الزراعة تكشف مفاجأة عن سر ارتفاع سعر البصل





قال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة إن لدينا اكتفاءً ذاتيًّا من البصل وفائضًا يتم تصديره للخارج سنويًّا يصل إلى 15%".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أنتجنا 3.5 مليون طن بصل في أبريل ومايو الماضي وما تم تصديره حتى الآن أقل من 400 ألف طن.

ولفت: تم شراء المحصول من المزارعين من قبل التجار بسعر 6 جنيهات للكيلو وقاموا بتخزينه وتعطيش السوق حاليًّا لبيعه بأسعار مرتفعة تصل إلى 30 جنيهًا للكيلو.

وأشار: ما تم تصديره العام الحالي من البصل أقل من العام الماضي، ولا صحة لما تردد عن تسبب التصدير في ارتفاع الأسعار.