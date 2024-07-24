أول بيان من البحوث الفلكية بشأن أنباء حدوث تسونامي في البحر المتوسط





أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانا، للرد على الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن احتمالية حدوث تسونامي في البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة.

وأكد الدكتور طه توفيق رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه من خلال قسم الزلازل التابع للمعهد ومحطات رصد الزلازل المنتشرة في الجمهورية والساحل الشمالي والبحر المتوسط أكدوا أن حدوث الزلازل في البحر المتوسط في معدلاتها الطبيعية.

وأضاف رئيس المعهد، أن المحطات لم ترصد أي نشاط غير نمطي للزلازل خلال الفترة الحالية.

وأهاب المعهد بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها، إذ يقوم المعهد بإصدار بيانات حال حدوث أي تغير في معدلات وأنماط النشاط الزلزالي على مستوى الجمهورية والبحر المتوسط.