أغرب قضية.. التهمة تهريب نمل!

اتهمت السلطات الكينية مراهقين بلجيكيين بارتكاب "قرصنة الحياة البرية" بعد العثور على نحو 5 آلاف نملة معبأة في أنابيب اختبار داخل دار ضيافة بمقاطعة ناكورو.

وظهر الشابان أمام المحكمة في نيروبي، حيث أوضحا أنهما كانا يجمعان النمل بدافع المتعة دون علمهما بأن ذلك يُعد مخالفًا للقانون.

وفي قضية منفصلة، وُجهت التهم أيضًا إلى كيني ومواطن فيتنامي ضُبطا وبحوزتهما 400 نملة داخل شقتيهما. وكشفت هيئة الحياة البرية في كينيا أن النمل كان معدًا للتهريب إلى أسواق في أوروبا وآسيا.

وأكدت الهيئة أن الاتجار غير المشروع بالكائنات الصغيرة يمثل تحولًا في أنماط التهريب، ويهدد التنوع البيولوجي ويُفقد المجتمعات المحلية فوائد اقتصادية وبيئية محتملة.

وقدرت القيمة السوقية للنمل المضبوط بمليون شلن كيني (نحو 7700 دولار).