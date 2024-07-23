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بيان من الطيران بشأن "سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها"

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بيان من الطيران بشأن "سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها"

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الثلاثاء، 23-07-2024 10:01 ص

 

نفت وزارة الطيران المدني المصرية ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل بشأن حادث سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها.

وذلك حسبما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

 

وقبل ذلك، أكدت وزارة الطيران المدني، انتظام الحركة الجوية للرحلات الدولية بنسبة تصل إلى حوالي 97%، وذلك خلال مرحلتي السفر والعودة من وإلى مطار القاهرة الدولي.

 

وقالت الوزارة، إن إجمالي عدد الرحلات الدولية المغادرة من مطار القاهرة الدولي بلغ ما يقرب من 126 رحلة بإجمالي 19,422 راكبًا.

 

كما استقبل مطار القاهرة الدولي 105 رحلات دولية كان على متنها 15,127 راكبًا، وذلك اعتبارًا من الدقيقة الأولى لليوم السبت وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم.

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