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ماذا يحدث على شواطئ مصر؟.. انحسار المياه في 6 محافظات و5 إجراءات عاجلة

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الأربعاء، 24-07-2024 12:01 م


تابعت وزارة التنمية المحلية، تطورات الأوضاع في 6 محافظات وذلك بعد ظهور انحسار لمياه البحر في شواطئ هذه المحافظات.

 

وشملت المحافظات المتأثرة بظاهرة انحسار المياه: (بورسعيد - الدقهلية - الإسكندرية - كفر الشيخ - دمياط - البحيرة).

 

ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المحافظات المتأثرة بالأمر باتخاذ عدد من الإجراءات لحماية المواطنين ومنها:

 

1- التنسيق مع شركات الإنقاذ المتعاقدة مع المحافظات المذكورة للاستعداد الكامل واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي تيارات سحب شديدة في حالة حدوثها.

 

2- التنسيق مع مرفق الإسعاف على مستوى المحافظات المتأثرة لتوفيرها بالمناطق القريبة والمحيطة بالشواطىء.

 

3- توفير جهاز السيطرة مع المسئولين بكل مدينة تتبع لها الشواطئ للإبلاغ الفوري عند حدوث حالات الطوارئ ولسرعة اتخاذ المحافظين والجهات المعنية بكل محافظة للإجراءات اللازمة بصورة عاجلة لحماية المصطافين.

 

4- التواصل المباشر مع غرفة السيطرة والطوارىء بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة والتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بمقر مجلس الوزراء للتعامل مع الأحداث الطارئة أولًا بأول لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

5- فتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بالمحافظات على مدار 24 ساعة لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية بأول والتنسيق مع المسئولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي حوادث قد تحدث.

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