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وصلة رقص ساخنة لطالبة بعد حصولها على المركز الأول تثير ضجة.. ووالدتها: بنتي خجولة!

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الأحد، 21-07-2024 10:10 ص

 

 

 

أثار مقطع فيديو لرقص طالبة خلال حفل تخرجها في الإسماعيلية ضجة كبيرة على مواقع التواصل، وانتقادات للفتاة، ما دفع الأخيرة ووالدتها للرد وكشف مفاجآت حول الواقعة.

وظهرت الفتاة فرح سعيد في مقطع فيديو وهي ترقص بحفل تخرجها في كلية التمريض بأكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة في الإسماعيلية، حيث وجهت لها انتقادات واتهامات بالرقص المثير غير اللائق وسط زملائها من الشباب، ما سبب أزمة للفتاة دفعتها للرد ووالدتها على هذه الاتهامات.

وقالت الطالبة فرح سعيد، إنها كانت تغمرها السعادة بحصولها على المركز الأول على دفعتها وتخرجها وتحقيق حلمها الذي توج شقاء والدتها وتعبها من أجل الوصول إلى هذه اللحظة.

وأضافت أنها لم تكن تتخيل أن مقطع الفيديو سينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهذا الشكل، كما أنها تعرضت للصدمة لدى قراءة التعليقات التي احتوى بعضها على سباب وقذف والنيل من سمعتها وشرفها على خلاف حقيقتها.

من جانبها عبرت الأم من غضبها وحزنها وشعورها بالقهر، لتحويل إحدى أهم وأسعد لحظات حياتها إلى كابوس ينال منها ومن ابنتها.

وأكدت أن ما قيل عن ابنتها هو بعيد كل البعد عن شخصيتها وتربيتها قائلة "بنتي خجولة جدا ومحترمة ومؤدبة، وأنا كنت حاضرة وسعيدة بيها وبفرحها، والمشهد مكنش زي ما ظهر في الفيديو".

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