بعد غضب المصريين.. تركي آل الشيخ يعلن إعادة النظر في إنتاج فيلم أحمد حلمي

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الأربعاء، 24-07-2024 01:24 م


أصدر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بيانًا كشف خلاله عن إعادة النظر في إنتاج وسيناريو أحد الأفلام التي أعلن عنها الفترة الماضية.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بيان توضيحي، تأسس صندوق الأفلام (Big Time) من أجل دعم وتعزيز المحتوى وصناعة الأفلام في الوطن العربي".

وتابع: "ونظرًا لسوء الفهم الذي رافق الإعلان عن أحد الأفلام في الفترة الماضية، فإننا نود التأكيد على أننا قررنا إعادة النظر في إنتاج أحد الأفلام التي تم الإعلان عنها أو العمل على تطوير السيناريو والحوار وقصة الفيلم المعني، كما نطمح أن تحقق مجموعة الأفلام المُعلن عنها مسبقًا طموح المشاهد العربي".

 

وأضاف البيان: "ويأتي هذا القرار، رغبةً في قطع الطريق أمام كل من حاول أو يحاول الاصطياد بسوء نية من طيور الظلام، مُلتزمين في ذلك بتعزيز العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".

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