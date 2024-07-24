الزوج في الغربة.. فيديو صادم لزوجة تسحل حماتها يثير غضب رواد مواقع التواصل





أثار مقطع فيديو الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت فيه زوجة تقوم بضرب وسحل حماتها بوحشية واعتداء ما آثار غضب رواد التواصل الاجتماعي.

حيث أظهر مقطع الفيديو زوجة تقوم بالاعتداء على حماتها بينما تقوم والدتها بنهرها والفصل بين الزوجة والحماة التي ظهرت تبكي جراء اعتداء زوجة ابنها.

ونشر مقطع الفيديو الزوج المُغترب عبر صفحته قائلاً: «أمي حقك عليا يا نور عيني.. لو أنا موجود ماكنش حصل اللي حصل، ملعون أبو الغربة.. للأسف دي مراتي اللي بتضرب أمي اللي هي في مقام والدتها» .

واستكمل الزوج: «المفروض يعني كانت أمي على طول تقولي، مراتي ووالدتها هما اللي ظاهرين في الفيديو».