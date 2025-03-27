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الراقصة الحقيقة التي أدت دور "إش إش" تكشف عن نفسها وتفجر مفاجأة

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الخميس، 27-03-2025 01:37 م

 

 

 

كشفت الراقصة الروسية أوليجا عن مشاركتها كبديلة في مشاهد الرقص الخاصة بشخصية "إش إش"، التي تقدمها الفنانة مي عمر في المسلسل الرمضاني "إش إش".

ونشرت أوليجا عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا تجمعها بمخرج العمل محمد سامي، إلى جانب لقطات من كواليس تصوير مشاهدها في المسلسل.

كما شاركت مقطع فيديو يوثق أجواء اليوم الثاني من تصويرها، معبرة عن سعادتها بهذه التجربة التي وصفتها بالمميزة. وفي منشور عبر خاصية القصص المصورة، وجهت الشكر للمخرج محمد سامي على إتاحة الفرصة لها للمشاركة في هذا العمل.

واستخدام المخرج محمد سامي الذكاء الاصطناعي لوضع وجه زوجته الفنانة مي عمر على جسد الراقصة.

من جانبها، أكدت الفنانة انتصار، التي تؤدي دور والدة إش إش، أن الاستعانة براقصة بديلة لمشاهد مي عمر أمر معلن وليس سرًا، موضحة أن مشاهد الرقص تتطلب مهارة وخبرة متخصصة، مما استدعى الاستعانة براقصة محترفة لأداء الحركات الصعبة.

وفي حديث تلفزيوني مع الإعلامية إنجي علي، علّقت إنتصار على الجدل المثار حول مشاهد الرقص، قائلة: "الرقص جزء من الثقافة المصرية منذ العصور القديمة، ولا توجد سيدة في مصر لا تعرف أصوله".

ورغم التركيز على مشاهد الرقص، لاقت العلاقة الدرامية بين إش إش ورجب الجريتلي، الذي يجسد دوره الفنان ماجد المصري، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز المشاهد التي جذبت اهتمام الجمهور، المشهد الذي حاول فيه رجب منع إش إش من العودة إلى الرقص، محاولًا إقناعها بالعودة إليه.


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