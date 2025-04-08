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تعليق ساخر من محمد رمضان بعد تراجع ياسمين صبري عن مقاضاته

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الثلاثاء، 08-04-2025 12:45 م

 

علق الفنان محمد رمضان على تراجع الفنانة ياسمين صبري عن مقاضاته وتقبلها اعتذاره، بعد الخلاف الأخير الذي شب بينهما في حفل سحور "ميديا هب" رمضان عام 2025.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "ناصر الدسوقي براءة" ستخدمًا مقطعًا صوتيًا من مشهد براءة ناصر الدسوقي في مسلسل "الأسطورة" الذي عرض في رمضان.

 

خلاف محمد رمضان وياسمين صبري

 

وكان محمد رمضان، وجه رسالة لـ ياسمين صبري، بعد تداول وجود خلاف وقع بينهما خلال حضورهما سحور "ميديا هب"، وكتب على حسابه بموقع "انستجرام": "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، ورسالتي إلى الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح ياسمين صبري (لا عتاب بين الأحباب) وكل سنة وانتي طيبة وناجحة في حياتك وعملك".

 

ونشبت أزمة بين "رمضان وياسمين" بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه ياسمين صبري وهي تتحدث لـ محمد رمضان في حضور محمد السعدي، قائلة: "مبروك يا ابني"، ليرد عليها رمضان، قائلًا: "يا ابني.. انتي مجنونة ولا إيه؟!".

 

وغضبت ياسمين من طريقة حديث رمضان، قائلة: "إيه ده"، لتقوم بعدها "ياسمين" بمغادرة المكان.

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