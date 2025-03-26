الخميس 27 مارس 2025
توقيت مصر 20:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة في الوسط الفني.. فنانة شهيرة تدخل في غيبوبة بشكل مفاجئ

الراقصة الحقيقة التي أدت دور "إش إش" تكشف عن نفسها وتفجر مفاجأة

حسام موافي: نوع من الطعام مذكور في القرآن يحميك من جميع الأمراض

رغم قصف الجبهات.. خالد سرحان يفاجئ محمد رمضان بتصريح غير متوقع

أول قرار لـ محمد الخطيب ردًا على قرارات اللجنة الأولمبية

ميدو يشكر زيزو ووالده ويكشف السبب

لفظ قبيح.. مصطفى محمد يعترف بخطأه ويوجه رسالة لحسام حسن

ما علاقة فلسطين؟.. سر وشم كلمة "كافر" والصليب على جسد وزير الدفاع الأمريكي

فيديو.. القبض على طبيب سحل سيدة مسنة قدمها مكسورة في مدخل عمارة بالشرقية

شاهد لحظة القبض على مفتي بشار الأسد أثناء محاولة هروبه خارج سوريا

مفاجأة.. أزمة محمد رمضان وياسمين صبري تصل القضاء

الأربعاء، 26-03-2025 11:34 ص

 

تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ ضد الفنان محمد رمضان، بسبب إهانته للفنانة ياسمين صبري، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو في سحور شهير، على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه خلاله محمد رمضان لياسمين صبري عبارة “ابنك؟ أنتي مجنونة؟”، ردًا منه على عبارة مبروك يا ابني.

القصة الكاملة لفيديو محمد رمضان وياسمين صبري

شهدت إحدى سهرات سحور رمضان التي نظمتها إحدى شركات الإنتاج مشادة كلامية مفاجئة بين النجم محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث تفاعلاً كبيرًا بين الجمهور.

وجاءت المشادة في سياق لقاء غير متوقع بين الفنانين، ما أدى إلى انسحاب أحد الطرفين في موقف غير معتاد بمثل هذه المناسبات الفنية.

 

تفاصيل الواقعة

وخلال السهرة، بادرت الفنانة ياسمين صبري بتهنئة محمد رمضان بقولها: "مبروك يا ابني"، وهو ما استقبله رمضان بصدمة، ورد عليها قائلاً: "ابنك؟ ابنك؟ إنتِ مجنونة؟".

ودفع هذا الرد الفنانة ياسمين صبري لمغادرة المكان بسرعة، في مشهد أثار دهشة الحضور.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث قام محمد رمضان بمشاركة فيديو الواقعة عبر خاصية "استوري" على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، مرفقًا إياه بمقطع من أغنيته الشهيرة "مافيا"، في إشارة ساخرة إلى ما حدث.

 

في المقابل قامت الفنانة ياسمين صبري، بإلغاء متابعة الفنان محمد رمضان كأول رد فعل بعد الخلاف الذي حدث بينهما في حفل السحور.

إقرأ ايضا

150605063818221~femme_coma

صدمة في الوسط الفني.. فنانة شهيرة تدخل في غيبوبة بشكل مفاجئ

196-131253-substitute-dancer-series-sh-sh-reveals-2

الراقصة الحقيقة التي أدت دور "إش إش" تكشف عن نفسها وتفجر مفاجأة

230

حسام موافي: نوع من الطعام مذكور في القرآن يحميك من جميع الأمراض

أخبار متعلقة

IMG_4515_878_040626

إجراء مفاجئ من ياسمين صبري ضد محمد رمضان بعد مشاداة السحور والأخير يرد

2497283

انتي مجنونة؟.. محمد رمضان يهين ياسمين صبري بسبب كلمة عفوية له (فيديو)

Screenshot 2025-03-22 055216

النصب باسم "مدفع رمضان".. كيف تكشف الـ200 ألف جنيه الوهمية؟

Screenshot 2025-03-11 124618

هجوم ناري من أحد المشايخ على محمد رمضان...تفاصيل