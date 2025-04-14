ظهر الفنان محمد رمضان، بإطلالة غريبة خلال حفله بمهرجان كوتشيلا العالمي بأمريكا، وأثارت جدلا واسعا وهجوم حاد عليه، حيث وصف البعض ملابسه بـ"بدلة الرقص".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عددا من الصور لإطلالة محمد رمضان، مؤكدين أن الاطلالة لا تناسب نجاحه خلال الفترة الماضية عقب برنامجه "مدفع رمضان" الذي سبق عرضه خلال موسم رمضان 2025.

وظهر محمد رمضان خلال الحفل، برقصة استعراضيه على أغانيه برفقة عدد من راقصات الاستعراض، وظهر مرتديا غطاء للصدر كبير يحمل اللون الذهبي بالإضافة إلى سلسلة بنفس اللون.

كما حرص محمد رمضان، على رفع علم مصر خلال الحفل، وتفاعل معه عدد من الجمهور.

تعليقات الجمهور

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالته، حيث علق أحد النشطاء: "محمد رمضان هو مين لعب في الإعدادات بتاعتك.. معذور أصل الدنيا هديت عنك من ساعة برنامج مدفع رمضان لما خلص، قلت أعمل عاصفة جديدة، وعليه يبقي ترند لمدة أيام وشتيمة وهجوم يفوت ولا حد يموت.. بس معلش يابني اعمل زي ما أنت عايز، لكن بلاش خالص تمسك علم مصر، باللبس ده، العلم شرف ميصحش حد يرفعه إلا الرجالة اللي بجد".

وقال آخر: "بقا بعد مدفع رمضان تعمل في نفسك كدهوت، بدلة رقص لييييييه". كما قال أحدهم: "يا نهار أبيض دا لابس بدلة رقص.. دي هتبقى حفلة عليه للصبح".

وعلق آخر " الله يكسفك يا بعيد".





بس نايس والله يعرف يزامن بشكل جيد محمد رمضان بالكوتشيلا 😭بس نايس والله يعرف يزامن بشكل جيد pic.twitter.com/lJsPfVUmsi April 14, 2025















