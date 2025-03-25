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إجراء مفاجئ من ياسمين صبري ضد محمد رمضان بعد مشاداة السحور والأخير يرد

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الثلاثاء، 25-03-2025 09:52 ص

 

قامت الفنانة ياسمين صبري، بإلغاء متابعة الفنان محمد رمضان كأول رد فعل بعد الخلاف الذي حدث بينهما في حفل السحور، فيما قام "رمضان" بنفس الأمر هو الآخر.

ونشب خلاف أثناء حديث الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري خلال تواجدهم ضيوفا في سحور ، ومازالت تبعاته مستمرة حتى الآن .

القصة بدأت حين  انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كشف عن أزمة بين الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري ، وذلك بعد أن جمعهما سحور.

وخلال الفيديو ظهرت الفنانة ياسمين صبري وهي تبارك للفنان محمد رمضان على برنامجه الجديد “مدفع رمضان”، والذي يعرض خلال الشهر الكريم، حيث قالت له “مبروك يا ابني”، وهو ما أغضب رمضان، ابنك ازاي؟ انتي مجنونة؟.

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