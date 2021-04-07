شيماء سيف تصدم الجمهور وتعلن طلاقها: «كل شيء نصيب»

الأربعاء، 07-04-2021
12:13 م
المصريون
تسببت الفنانة شيماء سيف
، في صدمة لدى الجمهور بعد إعلان انفصالها بشكل
غير رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن زوجها محمد كارتر
.
ونشرت "سيف"، أمس رسالة غامضة على صفحتها من دون أن توضح أي
تفاصيل وكتبت : "كل شيء نصيب.. الحمد لله على كل حال" مما جعل المتابعين
يرجحون انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر
.
وما لاحظناه ان شيماء ألغت متابعة زوجها من دون إزالة صورهما مما يزيد من
احتمالية حدوث خلاف بينهما وبادلها كارتر بالمثل اذ ما زال يحتفظ بصوره مع شيماء
على صفحته الخاصة لكن يبدو انه ألغى المتابعة.
ويبدو ان الخلاف وان حدث بينهما ليس منذ فترة طويلة اذ ان الطرفين كانا
يغازلان بعضهما قبل فترة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بعد ان وصف محمد زوجته
في احدى المقابلات انها انجح ممثلة كوميدية في العالم العربي.