الثلاثاء 21 مايو 2024
توقيت مصر 08:17 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الديوان الملكي السعودي يعلن إصابة الملك سلمان بالتهاب في الرئة

بعد وفاة الرئيس الإيراني.. تحول أكبر علم إيراني إلى اللون الأسود

براتب خيالي.. جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي

عمرو أديب: شعري وقع وقلبي كان هيقف بسبب ماتش الزمالك

يقوي القلب.. عصير سحري يطهر الكلى والكبد ويحارب الدهون

مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن في البنوك

رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب

في يوم الوداع.. هذه كلمات صلاح إلى كلوب

ميدو: وجود هذا اللاعب في تشكيل الزمالك «مهم»

جوري بكر بعد طلاقها: "استحملت اللي مفيش جبل يستحمله"

الديوان الملكي السعودي يعلن إصابة الملك سلمان بالتهاب في الرئة

BB1mG0CW
الملك سلمان
الإثنين، 20-05-2024 01:37 م نسمه عبد الوهاب
قال الديوان الملكي السعودي إن الملك سلمان يعاني التهاباً في الرئية وأنه سيخضع لعلاج هو عباره عن مضاد حيوي. سبق أن أُدخل الملك المستشفى في أيار/مايو 2022، حيث مكث نحو أسبوع وخضع لفحوص طبية منها إجراء منظار للقولون.


أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد أنّ فحوصا طبية أجريت للملك سلمان بن عبد العزيز (88 عاماً) أظهرت أنّه يعاني التهاباً في الرئة، مشيراً إلى أنّ الأطباء أعدّوا له برنامجاً علاجياً يعتمد على مضاد حيوي.

وقال الديوان في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنّ خادم الحرمين الشريفين "استكمل الأحد الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وقد تبّين وجود التهاب في الرئة".

وأضاف أن "الفريق الطبي المعالج ارتأى عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته"، وتابع أنّ الفريق الطبي قرر أن يخضع الملك "في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضادّ حيوي حتى يزول الالتهاب".

إقرأ ايضا

BB1mHTRV

بعد وفاة الرئيس الإيراني.. تحول أكبر علم إيراني إلى اللون الأسود

BB1mHCbK

براتب خيالي.. جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي

AA1k7UF4

عمرو أديب: شعري وقع وقلبي كان هيقف بسبب ماتش الزمالك