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يقوي القلب.. عصير سحري يطهر الكلى والكبد ويحارب الدهون

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الإثنين، 20-05-2024 12:44 م نسمه عبد الوهاب
عصير البطيخ من المشروبات التي تمد الجسم بفوائد مذهلة، ويحب العديد من الأشخاص تناوله خلال فصل الصيف لزيادة الشعور بالانتعاش والاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة به.

البطيخ مدر طبيعي للبول، حيث يساعد على زيادة تدفق البول، ولكنه لا يجهد الكلى، كما يساعد البطيخ الكبد على معالجة الأمونيا النفايات الناتجة عن هضم البروتين، ما يخفف الضغط على الكلى ويتخلص من السوائل الزائدة.


يوجد في البطيخ السيترولين الذي يعد من الأحماض الأمينية الأساسية، ما يقلل من تراكم الدهون في الخلايا الدهنية الموجودة بالجسم، ويتمتع السيترولين بالقدرة على جعل الخلايا الدهنية الموجودة في الجسم تنتج دهونًا أقل، وبالتالي يساعد على منع التراكم الزائد للدهون في الجسم.



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