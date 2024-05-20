الثلاثاء 21 مايو 2024
توقيت مصر 08:17 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الديوان الملكي السعودي يعلن إصابة الملك سلمان بالتهاب في الرئة

بعد وفاة الرئيس الإيراني.. تحول أكبر علم إيراني إلى اللون الأسود

براتب خيالي.. جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي

عمرو أديب: شعري وقع وقلبي كان هيقف بسبب ماتش الزمالك

يقوي القلب.. عصير سحري يطهر الكلى والكبد ويحارب الدهون

مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن في البنوك

رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب

في يوم الوداع.. هذه كلمات صلاح إلى كلوب

ميدو: وجود هذا اللاعب في تشكيل الزمالك «مهم»

جوري بكر بعد طلاقها: "استحملت اللي مفيش جبل يستحمله"

عمرو أديب: شعري وقع وقلبي كان هيقف بسبب ماتش الزمالك

AA1k7UF4
عمرو اديب
الإثنين، 20-05-2024 12:53 م نسمه عبد الوهاب
عقب الإعلامي عمرو أديب، على فوز نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان، قائلا: «قلبي كان هيقف وأعصابي تعبت، وبقية الشعر اللي في دماغي كان هيقع».

وقال أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، «مين الشباب اللاعيبة دي..هي مصر كلها في لاعيب زي زيزو، آن الآوان أن الفرقة دي تتنفس، وتعرف أنها كانت بتتكعبل تاريخيا»، مضيفا: «قولي مين في مصر عنده المواهب واللاعيبة دي».

وأضاف، «اللاعيبة دي كان ناقصها تعرف أن الفانلة البيضاء أم خطين لها نصيب في الحياة»، لافتا إلى أنه الأوان أن يحصل نادي الزمالك على حقه، متابعا: «من هنا ورايح زمالك زمالك، وبصوا شوفوا جماهير الزمالك قد إيه، الزمالك بيعرف وبيقدر بس ظروفه كانت صعبة وبخته كان مايل».
واستطرد، «من هنا ورايح اعمل حسابك الزمالك، العو رجع.. الزمالك كان محتاج نفس وحب، وعايز تغيظه هاتله زيزو، وخلي بالك الزمالك راجع».لك
عمرو أديب: شعري وقع وقلب كان هيقف بسبب ماتش الزمالك المرعب.. وحوش افريقيا واساتذة الكرة كسبوا الكونفدرالية

إقرأ ايضا

BB1mG0CW

الديوان الملكي السعودي يعلن إصابة الملك سلمان بالتهاب في الرئة

BB1mHTRV

بعد وفاة الرئيس الإيراني.. تحول أكبر علم إيراني إلى اللون الأسود

BB1mHCbK

براتب خيالي.. جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي

أخبار متعلقة

AA1nT4rP

ميدو: وجود هذا اللاعب في تشكيل الزمالك «مهم»

2188791_0

حاجة تكسف.. نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

Capture

فيديو قلب السوشيال ميديا.. سيد عبدالحفيظ يسخر من ركلتي جزاء الأهلي والزمالك

880qEgmM

إبراهيم سعيد: جوميز يطلب رحيل شيكابالا رسميا عن الزمالك