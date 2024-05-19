رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب

الأحد، 19-05-2024
11:08 ص
نسمه عبد الوهاب
آلغت محكمة النقض المصرية قرارا قضائيا كان يقضي بإدراج لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة ومعه أكثر من 1500 شخص على قوائم "الإرهاب
" وسيتم إعادة النظر في قضيتهم، بحسب ما قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي، السبت.
وقال علي لوكالة فرانس برس: "اليوم استمعت محكمة النقض إلى مرافعتنا وقضت بإلغاء حكم الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب
".
وتابع: "يترتب على ذلك اعتبار حكم محكمة الجنايات كأنه لم يكن، وتُحدّد دائرة جديدة لإعادة نظر القضية".
وكانت محكمة جنايات في القاهرة قررت في يناير 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم "الإرهاب
" لاتهامه بتمويل جماعة الاخوان المحظورة التي تصنف "منظمة إرهابية".