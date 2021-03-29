الإثنين 29 مارس 2021
توقيت مصر 14:32 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
فيديو صادم.. زواج جدة نجم السوشيال ميديا شهاب ملح
الاعتداء على الفنان ياسر فرج بالأسلحة البيضاء وتحطيم سيارته
قناة مصرية تعلن بث مباراة مصر وجزر القمر اليوم
شوبير: عقد مدرب المنتخب السابق وصل إلى حد «الهبل»
أول تعليق من الرئيس على تعويم السفينة
عادة تفعلها السيدات عند الاستحمام قد تؤدي للعمى
بدء محاكمة تامر أمين في قضية إهانة الصعايدة
أسامة ربيع يكشف كيف تم تعويم السفينة: سنحصل على تعويضات
قرار عاجل من تركي آل الشيخ بشأن ضحايا قطار سوهاج
قرار سعودي باستبعاد 54 خطيبًا وإمامًا والكشف عن السبب
ADS
الرئيسية
الصفحة الأخيرة
فنانة شهيرة: أنا مع العلاقات الجسدية قبل الزواج .. ومعنديش مشكلة بنتي تعمل كدا
فنانة شهيرة: أنا مع العلاقات الجسدية قبل الزواج .. ومعنديش مشكلة بنتي تعمل كدا
الإثنين، 29-03-2021
09:04 ص
أحمد عادل شعبان
أكدت ال
فنانة
اللبنانية
كارين رزق الله
أنها تؤيد العلاقات الجسدية قبل الزواج .
وأضافت في تصريحات تلفزيونية: لا مانع أن تقوم ابنتي بهذا الأمر بشرط أن تتجاوز 18 سنة وتحافظ على صحتها
Copy
المصريون
فنانة
كارين رزق الله
إقرأ ايضا
عادة تفعلها السيدات عند الاستحمام قد تؤدي للعمى
فنانة تترك الإسلام وتعتنق المسيحية للزواج من حبيبها
شاهد .. اللحظات الأولى لإبحار سفينة قناة السويس العالقة في مسارها الطبيعي
أخبار متعلقة
فنانة شهيرة تنفعل على متابع سخر من تغريدة "دينية" كتبتها
صدمة في الوسط الفني.. العثور على فنانة شهيرة مقتولة داخل شقتها(صور)
قصة فنان لم يحقق الكثير من الشهرة .. لكن ابنته أصبحت وزيرة في حكومة عاطف عبيد
فنانة شهيرة: حضرت غسل جدتي وهذا أغرب ما رأيته على جسدها
وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 82 سنة .. والجنازة من مسجد السيدة نفيسة
فنانة شهيرة متهمة بالترويج للمذهب الشيعي .. هذه صلة قرابتها بـ عادل إمام