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فنانة شهيرة: أنا مع العلاقات الجسدية قبل الزواج .. ومعنديش مشكلة بنتي تعمل كدا

فنانة
فنانة شهيرة: أنا مع العلاقات الجسدية قبل الزواج .. ومعنديش مشكلة بنتي تعمل كدا
 
الإثنين، 29-03-2021 09:04 ص أحمد عادل شعبان
أكدت الفنانة اللبنانية كارين رزق الله أنها تؤيد العلاقات الجسدية قبل الزواج .

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: لا مانع أن تقوم ابنتي بهذا الأمر بشرط أن تتجاوز 18 سنة وتحافظ على صحتها
 

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