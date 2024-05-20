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براتب خيالي.. جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي

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جاتوزو
الإثنين، 20-05-2024 01:06 م نسمه عبد الوهاب
موافقة المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، المدير الفني لفريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي السابق، على تدريب التعاون السعودي في الموسم الجديد.
ووفقا لصحيفة «الرياضية» السعودية، فإن جاتوزو منح نادي التعاون الموافقة لمناقشة تدريب الفريق في الموسم المقبل، لافتة إلى أن وكيل أعمال جاتوزو اشترط حصوله على راتب سنوي بقيمة 8 ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه جرى الاتفاق بين الطرفين على أغلب جوانب الصفقة، خلال الأيام الماضية، وسيتواجد المدرب الإيطالي ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
ويحاول مسؤولو نادي التعاون، إيجاد تمويل للصفقة الكبيرة مع جاتوزو، ضمن برنامج الاستقطاب، أسوة بما حدث للاتفاق مع الإنجليزي ستيفن جيرارد، مطلع الموسم الماضي، ويضع الفريق السعودي خيارات بديلة، إذا لم ينجح في تمويل الصفقة الكبيرة التي لا تستطيع ميزانية النادي تحملها.

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