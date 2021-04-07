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بعد الخلاف الحاد.. أصالة تقدم اعتذار مفاجئ لـ أنغام

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بعد الخلاف الحاد.. أصالة تقدم اعتذارًا مفاجئًا لـ أنغام

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أصالة وأنغام
 
الأربعاء، 07-04-2021 02:15 م المصريون

نشرت الفنانة السورية أصالة صورة للفنانة أنغام وأولادها على صفحتها الخاصة، وجهت لها م خلالها الاعتذار بعد خلاف كبير حدث بينهما في الفترة الماضية.
وكتبت أصالة: "بدون مُقدّمات بدّى قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار".
وأضافت: "لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر.. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض، كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه".
وردّت أنغام على أصالة قائلة: "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الإعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير إني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".
 

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