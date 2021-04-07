بعد الخلاف الحاد.. أصالة تقدم اعتذارًا مفاجئًا لـ أنغام

الأربعاء، 07-04-2021
02:15 م
المصريون
نشرت الفنانة
السورية أصالة
صورة للفنانة
أنغام وأولادها على صفحتها
الخاصة، وجهت لها م خلالها الاعتذار
بعد خلاف كبير حدث بينهما في الفترة الماضية.
وكتبت أصالة
: "بدون مُقدّمات بدّى قدّم اعتذار
للغالية الصّديقة
دائماً أنغام عنّ ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي
عمر وعبد الرّحمن على اللي صار".
وأضافت: "لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر.. وكان المفروض
نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض، كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ
مدّه".
وردّت أنغام على أصالة
قائلة: "كلنا بنغلط يا أصالة
ويحسب لك أن عندك
شجاعة الإعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير إني اقبل اعتذار
ك وعفا الله عن ما
سلف".