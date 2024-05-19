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ميدو: وجود هذا اللاعب في تشكيل الزمالك «مهم»

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ميدو
الأحد، 19-05-2024 11:03 ص نسمه عبد الوهاب
اكد أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك السابق، أن مباراة نهضة بركان المغربي صعبة للغاية في نهائي الكونفدرالية.
وقال ميدو في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» مع الإعلامي أحمد على، المُذاع على قناة الزمالك: «مباراة نهضة بركان صعبة وتحتاج لتركيز جميع لاعبي الزمالك ونحتاج لهدف مبكر لإرباك الخصم من بداية اللقاء».

وأضاف: «جماهير الزمالك ستصنع ملحمة تاريخية في استاد القاهرة، وهناك حالة تفاؤل بين الجميع وهذا الأمر يقلقني».
وأوضح: «مباراة النهائي تحتاج إلى الاهتمام بكل التفاصيل الصغيرة والتعامل بحذر مع الكرات الثابتة، وأتمنى من جوميز أن يختار التشكيل الأمثل والمناسب للقاء».
وتابع ميدو:«الأخطاء ممنوعة من لاعبي الزمالك أمام نهضة بركان، وتواجد أوباما مهم ولكن المؤشرات توضح أنه بعيد عن حسابات جوميز».
واختتم: «مصطفى شلبي شارك في التدريبات الأخيرة بشكل جيد ووجوده يمثل قوة للفريق، وأتمني التوفيق للجهاز الفني في اختيار العناصر التي ستخوض اللقاء».

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