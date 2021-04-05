طلاق أسما شريف منير ومحمود حجازي

الإثنين، 05-04-2021
08:36 م
محمد فضل
كشفت مصادر فنية عن طلاق
الإعلامية أسما شريف منير
، من زوجها الفنان محمود حجازي
، بعد زواج تخطى العامين، بسبب خلافات بينهما.
فيما نشرت أسما شريف منير
، عبر حسابها على موقع "انستجرام" من خلال خاصية ستورى، قائلة :" صدمات كتير فى حياتى الفترة دى والحمد لله اكيد خير طبعا ".
واضافت:" بس حقيقى من اصعب الفترات اللى عديت بيها ولسه بعدى بيها ،كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت فى ناس قريبة اوى اوى ليا مع انى عمرى ما اذتهم لكن هما اذونى بكل سهولة ".
وتابعت:"للأسف البرنامج اللى فى رمضان اتلغى وده خارج عن ايدى وغصب عنى ،كنت متحمسة جدا انى اخيرا هعمل برنامج فى المطبخ لانه من ضمن احلامى".
واختتمت اسما شريف منير:" بس انا عندى ثقة فى ربنا انه هيعوضنى خير عن كل حاجة انا مريت بيها ولسه بمر بيها لانه عارف نيتى ومطلع على قلبى ..بحبكم واسفة انى طولت عليكم".
وكانت أسما احتفلت بعيد ميلادها برفقه عدد من أفراد عائلتها في عدم وجود زوجها ونشرت فيديو على "ستورى" انستجرام الخاص بها وعلقت عليها " كان ناقص ابويا وأخواتي ولورا بس .. الحمد لله على نعمه العائلة والعوض " .
كما قامت أسما بإلغاء متابعة محمود حجازي
على موقع تبادل الصور انستجرام ؛ ليرد حجازي ويلغي متابعته لها هو الآخر.