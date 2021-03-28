فنانة شهيرة تظهر بملابس النوم رفقة كلبين

الأحد، 28-03-2021
10:49 ص
المصريون
ظهرت فنانة
شهيرة بإطلالة مختلفة، عبر حسابها على موقع
التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت بـ"بجامة النوم" رفقة
كلب
يها.
وظهرت الممثلة الهندية الشهيرة بريانكا شوبرا على متابعيها
بملابس نوم من قماش الساتان وباللون الأزرق وإلى جانبها كلب
ين ذات حجم ضخم، وبدت مستلقية
على كنبة بطريقة عفوية ولافتة.
وكانت بريانكا قد صدمت متابعيها مؤخراً بنشرها صورة في صفحتها
الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بسن الـ 19 بالمايوه، وإعتبر بعض متابعيها
أن تغيراً كبيراً طرأ على ملامحها ولوكها، ومنهم من عبر عن إعجابه الكبير بها، وإعتبر
أن ملامحها الطبيعية جذابة.