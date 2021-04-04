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بعد أكثر من شهرين على طلاقها.. أميرة الناصر تفاجئ الجميع بحملها

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أميرة وزوجها
 
الأحد، 04-04-2021 09:53 ص المصريون

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر، موجة من الجدل بين متابعيها إثر إعلان حملها بعد مرور أكثر من شهرين على طلاقها، من مشهور مواقع التواصل الاجتماعي مشعل الخالدي.
وشاركت “الناصر” مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “سناب” تقول فيه:”هلا والله حبايبي، كيفكم كويسين وحشتكم، آه منكم ذبحتوني على الخاص بكلامكم اللي ما له داعي الصراحة”.
وأضافت:” ليش  كل الكلام هذا ليش يعني أنا أفتح الخاص ألاقي أميرة ليش تتكلمين  عن حملك وتقولي إنك حامل”، مشيرة:”طيب دقيقة أنا بسألكم سؤال بذمتكم بالله عليكم لو ما قلت إني أنا حامل وبعد 3 شهور راح تبين بطني إن أنا حامل، راح تقولون يا أميرة أنتي كيف حامل وأنتي مطلقة”.
وتابعت:” لازم أنا أكشف عن هذا الموضوع لأني أنا أعرف أن ذمتكم واسعة عرفتوا عشان كذا أنا تكلمت وقولت اللي لازم أقوله وأنتوا  تعرفوه عشان بكرا، تقولون أميرة ليش أنتي ما قلتي ليش ما قولتي إنك حامل”.
وأثارت "الناصر" الجدل بعد طلاقها إثر عقد احتفال بالفستان الأبيض بعد انفصالها عن زوجها، كما أنها خلعت الحجاب قبل أن تعود وترتديه مرة أخرى.
 

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