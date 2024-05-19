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في يوم الوداع.. هذه كلمات صلاح إلى كلوب

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كلوب وصلاح
الأحد، 19-05-2024 11:06 ص نسمه عبد الوهاب
تحدث  صلاح عن أول مكالمة جمعته بكلوب قبل أعوام عدة: "في أول اتصال بيننا، كان يفسر لي المشروع لكي انضم للفريق، كان يبني فريقا جديدا، وكان يريدني اللعب على الجهة اليمنى بوجود ساديو ماني على اليسار وروبرتو فيرمينو في المنتصف"
.وأضاف: "قال لي إن مستواي سيتطور ووعدني بإعطائي الحرية التي أريدها، ثم قلت له حسنا أنا قادم، وتستطيع رؤية ما حدث بعد ذلك".

وأكمل صلاح خلال الوثائقي: "تواجدنا أنا وكلوب معا لمدة 7-8 أعوام، لدينا العديد من الذكريات، لكن ذكرى تتويجنا بلقب الدوري عندما فاز تشيلسي على مانشستر سيتي، وكذلك الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا، أشياء عاطفية، ستبقى في ذاكرتي دائما".
وشدد: "لأكون صادقا هو طورني كلاعب وأنا ساعدته كثيرا، ساعدنا بعضنا البعض بطريقة كبيرة للغاية، وأعطينا كل شيء للنادي من أجل التتويج بالألقاب، لكن على المستوى الشخصي إذا حدثت لي مشكلة أستطيع اللجوء له وطلب نصيحته، التواصل بيننا سيبقى للأبد، هذه ليست مجرد علاقة عمل".
وتألق صلاح كثيرا تحت قيادة كلوب وتمكن من الحصول على البطولات الجماعية والفردية.

وحصل صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات ولاعب العام في إنجلترا مرتين ومرة مع ليفربول، وجائزة بوشكاش 2018 وأفضل لاعب في إفريقيا مرتين.


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