مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن في البنوك

الأحد، 19-05-2024
11:19 ص
نسمه عبد الوهاب
تراجع سعر الدولار
مقابل الجنيه في البنوك
، بقيمة نحو 44 قرشا خلال أسبوع، بحسب آخر تحديثات على مواقع البنوك
الرسمية بعد صعود ملحوظ، حيث هبط بنحو يزيد على 4 جنيهات من أعلى سعر وهو 50.85 جنيها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أن الحكومة تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.
سعر الدولار
اليوم
وسجل سعر الدولار
في البنك الأهلي 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيها للبيع.
سجل سعر الدولار
في بنك مصر 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيها للبيع.
سعر الدولار
في السوق السوداء
ومازال البحث من البعض عن سعر الدولار
في السوق السوداء اليوم، والتي أصيبت بالشلل بضربة قاضية من البنك المركزي مطلع شهر مارس الماضي، مع توحيد سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة، وأصبح الدولا رمتوفر في الجهاز المصرفي لكل من يطلبه.
سعر الدولار
في البنك المركزي
سعر الدولار
أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:
1 دولار = 46.83 جنيه للشراء.
1 دولار = 46.97 جنيه للبيع.
سعر الدولار
البنك الأهلي المصري اليوم
سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:
1 دولار= 46.86 جنيه للشراء.
1 دولار= 46.96 جنيها للبيع.
سعر الدولار
اليوم بنك مصر
وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:
1 دولار = 46.86 جنيه للشراء.
1 دولار = 46.96 جنيها للبيع.
سعر الدولار
اليوم في البنك التجاري الدولي
وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:
1 دولار= 46.86 جنيه للشراء.
1 دولار= 46.96 جنيها للبيع