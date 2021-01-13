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قرار سعودي بالتشهير بالمتحرش في وسائل الإعلام على نفقته الخاصة

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الملك سلمان
 
الأربعاء، 13-01-2021 12:05 م المصريون


قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تشريعا للتشهير بالمتحرش في وسائل الإعلام على نفقة المتحرش نفسه.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، وافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3).
وتنص الفقرة كالآتي: "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".
 

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