قبل القمة.. رسالة عاجلة من أمير الكويت إلى الملك سلمان

السبت، 02-01-2021
11:14 ص
المصريون
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز ال
سعود، رسالة
، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وتسلم الرسالة
وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء
عادل بن أحمد الجبير
، خلاله استقباله ،في مقر الوزارة بالرياض، اليوم ، مبعوث أمير
دولة الكويت وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح.
وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، جرى
خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات الإقليمية
والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم
الخريجي، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل
الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون
الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.
وتأتي هذه الرسالة
العاجلة التي لم يتم الكشف
عن فحواها، قبل أيام قليلة من انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، والمقرر
لها 5 يناير القادم.