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الملك سلمان يوجه دعوة رسمية إلى أمير قطر (صورة)

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الملك سلمان وأمير قطر
 
الأربعاء، 30-12-2020 11:57 ص المصريون

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعوة رسمية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في المملكة برئاسة الملك سلمان وبمشاركة قادة الدول الأعضاء بتاريخ 5 يناير القادم.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، أن الأمين العام قد سلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانبها قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، عبر حسابها على "تويتر"، إن :« سمو أمير البلاد المفدى يتسلم رسالة خطية من ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه لحضور اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير القادم».
وفي وقت سابق، أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أمله أن تُكلَّل أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، التي تستضيفها محافظة العلا، الثلاثاء المقبل، بالنجاح في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافةً، تحقيقًا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.
 

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