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الكشف عن الشرط الذي تنازلت عنه السعودية لإتمام المصالحة مع قطر

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الملك سلمان وأمير قطر
 
الثلاثاء، 05-01-2021 11:51 ص المصريون

كشف الدبلوماسي والمؤرخ السويدي المعروف أرل بيلدت، عن الشرط الذي تنازلت عنه الممكلة العربية السعودية، من أجل إتمام المصالحة مع دولة قطر، بعد إعلان الكويت فتح الحدود بين البلدين، تمهيدًا لتوقيع بنود المصالحة.
وكتب بيلدت في تغريدة عبر تويتر: "كان أحد مطالب المملكة العربية السعودية الأساسية في أزمتها مع قطر هو إغلاق قناة الجزيرة. تم سحب هذا الشرط وهذا موضع ترحيب كبير".
وأضاف: "لا شيء مثاليا، لكن الجزيرة كانت ولا تزال الجزء الأكثر قيمة في المشهد الإعلامي العالمي المفتوح".
وأعلنت الكويت ، امس، أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر إن أمير البلاد أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وأوضحت أنه بناء على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتبارًا من مساء هذا اليوم.
وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم  الثلاثاء في مدينة العلا.
 

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