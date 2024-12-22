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حادث مروع.. تصادم 20 سيارة يسفر عن إصابة ووفاة 11 شخصاً بالسعودية(فيديو)

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الأحد، 22-12-2024 01:01 م

 

 

أعلن المرور السعودي، أنه باشر حادث اصطدام 20 مركبة على طريق مكة المكرمة بمدينة الرياض، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين.

 

وفي حسابه على منصة "إكس"، قال "المرور السعودي": "المرور السعودي يباشر حادث اصطدام 20 مركبة على طريق مكة المكرمة بمدينة الرياض في حينه".

وأضاف: "نتج عن الحادث 10 إصابات وحالة وفاة، وتم إنقاذ حالة احتجاز من الدفاع المدني السعودي، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات وفيدوهات تظهر الحادث وآثاره.

وفي منشور آخر، أكد المرور السعودي في نصيحة وجهها لسائقي المركبات أن "ترك المسافة الآمنة يساعدك على تفادي المفاجآت على الطريق".


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