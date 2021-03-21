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علماء يعثرون علي نفق الموت في فرنسا

نفق الموت في فرنسا
نفق الموت في فرنسا
 
الأحد، 21-03-2021 10:08 ص متابعات- أمينة عبد العال
تمكن مؤرخان من العثور علي نفق دفن فيه عشرات الجنود الألمان وهم أحياء شمال فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولي .
و شهد مايو عام 1917 معركة أيسن أثناء الحرب العالمية الأولي وخلالها سقطت قذيفة فرنسية علي مدخلي النفق مما أدي إلي انفجار الذخائر  ، وحوصر في الانفجار حوالي 270 جندي ألماني من المشاة لعدة أيام ، ومع نفاذ الأوكسجين اختنق الجنود أو انتحروا ولم ينج منهم إلا 3 فقط ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن نفق وينتربرج يقع قرب بلدة كرون شمال فرنسا ، وكانت الحرب العالمية الأولي عرفت بحرب الخنادق و الأنفاق بسبب كثرة الاعتماد عليها ,
 

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