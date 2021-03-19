المغرب تغزو العالم في صناعة الطيران بـ 6 مليون دولار

الجمعة، 19-03-2021
10:21 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت المغرب من
اجتياح السوق الأوربية في مجال صناعة الطيران
، بفضل موقعها الجغرافي القريب من
السوق الأوربية وما توفره للشركات
العالمية من تسهيلات و كفاءة بشرية .
و افتتحت مؤخرا مجوعة
شركات " لو بيستون "الفرنسية للطيران مصنعا لها في العاصمة ، الدار
البيضاء ، لإنتاج أجزاء من محركات الطائرة ذات التقنية العالية بتكلفة استثمارية
بلغت 55 مليون درهم مغربي " حوالي 6 مليون دولار "، وهو المصنع الأول من
نوعه الخاص بالمعالجة الآلية للأجزاء المعدنية الصلبة الدائرية لمحركات الطائرات
في المغرب ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أكد وزير الصناعة
والتجارة و الاقتصاد الرقمي و الأخضر ، حفيظ العلمي، أن قطاع الطيران
بالمغرب قد تمكن من تجاوز
الأزمة الاقتصادية بنجاح وخرج منها بشكل أقوي و بمؤشرات مستقبلية واعدة ، لافتا
إلي أن نسبة الاعتماد علي أجزاء محلية الصنع بلغت السنة الماضية قرابة 38% لتفوق
بذلك الهدف المحدد ضمن التسريع الصناعي المغربي والمتمثل في 35% .