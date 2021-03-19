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المغرب تغزو العالم في صناعة الطيران بـ 6 مليون دولار

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 19-03-2021 10:21 ص متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت المغرب من اجتياح السوق الأوربية في مجال صناعة الطيران ، بفضل موقعها الجغرافي القريب من السوق الأوربية وما توفره للشركات العالمية من تسهيلات و كفاءة بشرية .

و افتتحت مؤخرا مجوعة شركات " لو بيستون "الفرنسية للطيران مصنعا لها في العاصمة ، الدار البيضاء ، لإنتاج أجزاء من محركات الطائرة ذات التقنية العالية بتكلفة استثمارية بلغت 55 مليون درهم مغربي " حوالي 6 مليون دولار "، وهو المصنع الأول من نوعه الخاص بالمعالجة الآلية للأجزاء المعدنية الصلبة الدائرية لمحركات الطائرات في المغرب ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .

و أكد وزير الصناعة والتجارة و الاقتصاد الرقمي و الأخضر ، حفيظ العلمي، أن قطاع الطيران بالمغرب قد تمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية بنجاح وخرج منها بشكل أقوي و بمؤشرات مستقبلية واعدة ، لافتا إلي أن نسبة الاعتماد علي أجزاء محلية الصنع بلغت السنة الماضية قرابة 38% لتفوق بذلك الهدف المحدد ضمن التسريع الصناعي المغربي والمتمثل في 35% .
 

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