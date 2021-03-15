الإثنين 15 مارس 2021
توقيت مصر 11:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنانة شهيرة تطالب حكومة الكويت بحل مشكلة العنوسة بالشباب السوري

ياسمين صبري ثالث فنانة في العالم ترتدي هذه القطعة النادرة

لحظة خروج شقيقة فنانة شهيرة من السجن في أشهر قضية أخلاقية(فيديو)

أشهر «داعشية» تتخلى عن الحجاب وتظهر بشكل صادم

بيان من شرطة مكة يكشف هوية «المتحرشين الأربعة» في فيديو أثار ضجة

إعلامية سعودية تستنفر وزارة الخارجية الإسرائيلية بتغريدة

تحرك مفاجئ من عائلة مشاري البلام ضد وزارة الصحة الكويتية

الموت يفجع السعودية الشهيرة هند القحطاني

انفجار قنبلة حقيقية.. بوسف عمر يكشف ما حدث معهم في إعلان محمد رمضان

اقتحام منزل لاعب شهير واختطاف زوجته..واللصوص يتركون رسالة غريبة

ADS
 

موجة ثالثة من " كورونا" تجتاح بأوربا

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 15-03-2021 10:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
سجلت الدول التي تعثرت فيها حملات التطعيم ارتفاعات حادة في معدلات الإصابة بفيروس " كورونا" المستجد ، ما أدي إلي العصف بأوربا من جراء الموجة الثالثة للوباء .
و وصل معدل الإصابة بفيروس كورونا لأعلي مستوي منذ بداية فبراير بسبب العديد من العوامل أهمها انتشار أنواع جديدة من فيروس كوفيد_19 ، حسبما نشرت  صحيفة " ذا جارديان  " البريطانية .
و تستعد العديد من الدول الأوربية لفرض إجراءات إغلاق جديدة صارمة في الأيام القادمة ، ففي إيطاليا سجلت السلطات الصحية أكثر من 27 ألف إصابة جديدة و 380 حالة وفاة يوم الجمعة الماضية .
وفي فرنسا وصف وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الوضع في منطقة باريس الكبرى بأنه مثير للقلق  كاشفا عن أنه في كل 12 دقيقة يدخل شخص في باريس إلي العناية المركزة ، مما أضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض حظر تجوال وقيود اجتماعية أخري في العديد من المناطق .
وفي ألمانيا تم الإبلاغ عن 12674 إصابة جديدة بكوفيد _19 بزيادة 3117 عن الأسبوع السابق ، أما بولندا فشهدت 17260 إصابة جديدة بفيروس " كورونا" الأربعاء الماضي وهو أعلي رقم شهدته البلاد .
 

إقرأ ايضا

أرشيفية

موقع يمني يكشف اسم الزينبية التي أوكل لها الحوثي أهم المهام الاستخباراتية

ارشيفية

عاصفة ثلجية خطيرة تجتاح أمريكا قريبا

uuuuuuuu

بالفيديو.. قتلى في انفجار ضخم يهز تونس

أخبار متعلقة

ارشيفية

"الصحة" تسجل 348 إصابة بـ" كورونا" في السعودية

Capture

سوريا تعلن إصابة بشار الأسد وزوجته بالفيروس القاتل

download (2)

بعد كورونا.. حمى الخنازير الإفريقية تتفشى في الصين

ناصر الدويلة

«الدويلة» يثير ضجة بتصريحات مفاجئة عن نساء الكويت

thumbs_b_c_24bf4192dc1b8ca3466aa2c692270b19

الكويت تسجل أعلى معدل إصابة بـ كورونا منذ بداية الجائحة

ارشيفية

الأجهزة الرقابية في السعودية تسجل 1700 مسجد مخالف