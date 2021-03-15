الإثنين، 15-03-2021
10:16 ص
متابعات- أمينة عبد العال
سجلت الدول التي
تعثرت فيها حملات التطعيم ارتفاعات حادة في معدلات الإصابة بفيروس "
كورونا
" المستجد ، ما أدي إلي العصف بأوربا من جراء الموجة الثالثة للوباء .
و وصل معدل الإصابة
بفيروس كورونا
لأعلي مستوي منذ بداية فبراير بسبب العديد من العوامل أهمها انتشار
أنواع جديدة من فيروس كوفيد_19 ، حسبما نشرت صحيفة " ذا جارديان " البريطانية .
و تستعد العديد من
الدول الأوربية لفرض إجراءات إغلاق جديدة صارمة في الأيام القادمة ، ففي إيطاليا
سجلت السلطات الصحية أكثر من 27 ألف إصابة جديدة و 380 حالة وفاة يوم الجمعة
الماضية .
وفي فرنسا
وصف وزير
الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الوضع في منطقة باريس الكبرى بأنه مثير للقلق كاشفا عن أنه في كل 12 دقيقة يدخل شخص في باريس
إلي العناية المركزة ، مما أضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض حظر تجوال
وقيود اجتماعية أخري في العديد من المناطق .
وفي ألمانيا
تم الإبلاغ عن 12674 إصابة جديدة بكوفيد _19 بزيادة 3117 عن
الأسبوع السابق ، أما بولندا فشهدت 17260 إصابة جديدة بفيروس " كورونا
"
الأربعاء الماضي وهو أعلي رقم شهدته البلاد .