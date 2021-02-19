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في فرنسا..

مليار دولار لمواجهة قرصنة الإنترنت

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 19-02-2021 02:30 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون ، أن بلاده ستخصص مليار يورو لتعزيز الأمن الإلكتروني و مواجهة تزايد الهجمات عليا لإنترنت ، خاصة بعد الهجمات التي استهدفت مستشفيين فرنسيين .
و الموازنة التي بلغت مليار يورو بينها 720 مليون يورو تهدف إلي تنمية القطاع عبر مضاعفة رقم معاملاته 3 مرات ليبلغ 25 مليار يورو بحلول 2025 مع مضاعفة عدد العاملين فيه ، حسبما نشرت " فرانس برس " .
وجدير بالذكر أن مستشفيين فرنسيين شل نشاطهما إثر هجوم إلكتروني ، الأول يقع في داكس و الهجوم وقع في 8 فبراير و المستشفي الثاني في فيلفرونش سيرساون وهجم عليه في 15 من فبراير أيضا .

 

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