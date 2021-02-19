مليار دولار لمواجهة قرصنة الإنترنت

أعلن الرئيس الفرنسي
، إيمانويل ماكرون ، أن بلاده ستخصص مليار يورو لتعزيز الأمن الإلكتروني و مواجهة
تزايد الهجمات عليا لإنترنت ، خاصة بعد الهجمات التي استهدفت مستشفيين فرنسيين .
و الموازنة التي بلغت
مليار يورو بينها 720 مليون يورو تهدف إلي تنمية القطاع عبر مضاعفة رقم معاملاته 3
مرات ليبلغ 25 مليار يورو بحلول 2025 مع مضاعفة عدد العاملين فيه ، حسبما نشرت
" فرانس برس " .
وجدير بالذكر أن مستشفيين فرنسيين شل نشاطهما إثر هجوم إلكتروني ، الأول
يقع في داكس و الهجوم وقع في 8 فبراير و المستشفي الثاني في فيلفرونش سيرساون وهجم
عليه في 15 من فبراير أيضا .