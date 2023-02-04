السبت، 04-02-2023
11:34 ص
أثار المسؤول السابق في هيئة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر،
أحمد بن قاسم الغامدي، الجدل بشأن «نقاب المرأة».
وقال الغامدي إن «النقاب
عادة متوارثة وليس من الدين وكشف
المرأة وجهها وكفيها ليس بمحرم».
ورد عليه أحد المستخدمين بالقول «زوجات الرسول.. لم يكشفن
وجوههن وهم أمهات المؤمنين».
وأوضح الغامدي في رده على بعض الأسئلة المتعلقة بالنقاب
والحجاب
في الشرع قائلا «لم يؤمر عامة النساء بالحجاب، إنما شرع الحجاب لأمهات المؤمنين».
وعلق أحد المستخدمين قائلا: «بما أنه أمرت به (الحجاب) نساء
النبي فهو عبادة لهن أليس كذلك وهذا ينفي أنه عادة كما تزعم».
وأضاف الغامدي أن «النقاب
عادة ولم ترد مشروعيته أو الحق
عليه في الدين، أما الحجاب فهو شيء آخر هو الستر الذي يمنع رؤية من خلفه وليس وصفا
للباس المرأة».