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بعد مقتل مبتعث.. تفاصيل اختفاء السعودي عبدالرحمن العنزي في ظروف غامضة بأمريكا

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المفقود
Native
Teads
الإثنين، 30-01-2023 10:11 ص

 

 

بعد أيام من مقتل مبتعث سعودي في أمريكا، اختفى مواطن سعودي آخر في ولاية أوهايو الأمريكية بينما تبحث الشرطة عنه.

وقالت أسرة الشاب السعودي عبدالرحمن العنزي، إن نجلهم مفقود منذ الجمعة 27 يناير الجاري، بعدما خرج للتنزه بجانب بحيرة في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، ولم يعد بعدها.

 

وأوضح شقيق الشاب المفقود بدر فلاح العنزي، "أخي عبدالرحمن يبلغ من العمر 29 سنة، يعمل موظفاً حكومياً، ومتزوج، غادر مع أخيه الأكبر بندر للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية على نفقة الدولة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وتم إبلاغي عن فقدان أخي عبدالرحمن منذ فجر الجمعة الساعة 2.30، حيث كان مع ابن خالته، وعقب انتهائهما من زيارة أخيهما خرجا للتنزه بالقرب من بحيرة، لكن عبدالرحمن ذهب لدورة مياه بجانب البحيرة ولم يعد" وفقا لـ"العربية":

 

وذكر أنه "على الفور تم إبلاغ السفارة والقنصلية في أمريكا بفترة اختفائه من قبل أخي وزملائه، ولا يزال البحث جارياً عن عبدالرحمن بالتنسيق مع الجهات المعنية في ولاية أوهايو".

 

 

كانت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية قالت إن مواطنًا سعوديًا يُدعى عبدالرحمن العنزي كان في زيارة للولايات المتحدة وفُقد في كليفلاند، مضيفة أنه جرى فتح تحقيق في الحادث، بعدما اختفى العنزي يوم 27 يناير حوالي الساعة العاشرة صباحًا.

 

وأضافت الشرطة أن "العنزي كان في الخارج مع أصدقائه بمنطقة وسط المدينة مساء الخميس، ثم ذهب بعد ذلك مع مجموعة إلى East 9th Street Pier في حوالي الساعة 2:30 صباحًا للجلوس أمام المياه"، على حد قوله الشرطة.

 

وأفادت الشرطة و FOX 8 News المحلية أنه عندما ذهبت المجموعة للمغادرة ابتعد العنزي عنهم، وحاولت المجموعة البحث عن العنزي لكنها فقدته.

 

وأصدرت الشرطة إشعارًا لأي شخص لديه معلومات للاتصال برقم 911 أو 216-621-1234.

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