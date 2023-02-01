فاجعة بالسعودية.. مصرع 7 من أسرة واحدة حرقًا

الأربعاء، 01-02-2023
10:11 ص
شهدت محافظة القريات
شمال المملكة العربية السعودية
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فاجعة بمصرع 7 أفراد بينهم 3 أطفال مصرعهم في بيت واحد، في حين أصيب شخص ثامن، إثر
حريق نشب فجرًا في إحدى غرف المنزل.
وقالت المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني
بمنطقة
الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحي، إن بلاغا ورد من الدوريات الأمنية بمحافظة القريات
عند الساعة 04:54 من فجر اليوم، يفيد بتصاعد أدخنة ونيران من منزل مكون من دور أرضي
بحي التسهيلات، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، واقتحام المنزل وإخماد الحريق.
وأضاف أنه "تم العثور على أربع حالات في حالة حرجة تم
نقلهم للمستشفى، توفي منهم ثلاث حالات، كما تم العثور على 3 أطفال متوفين في إحدى الغرف
وجثة أخرى لرجل".
تابع أنه من خلال المعاينة الأولية للحادث تبين أن الحريق
نشب داخل غرفة مساحتها 4*5 متر مربع تقريباً داخل منزل مكون من دور أرضي، مضيفاً أن
هذه الغرفة تستخدم لنوم الأطفال، وقد عُثر بداخلها على جثث الأطفال.