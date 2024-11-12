أعلنت وسائل إعلامية عبرية، عن تعرض مدن حيفا وشفاعمرو وعكا والكريوت ومناطق أخرى في الجليل شمال إسرائيل لهجوم صاروخي عنيف.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه في الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن أضرار نتيجة سقوط صواريخ في كريات آتا، حيث اشتعلت النيران في السيارات والمنازل هناك.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهجوم وقع في كريات آتا عند محطة للحافلات في أحد شوارع المدينة، حيث أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بجروح طفيفة بشظايا، وتم تسجيل أضرار جسيمة في المحطة نفسها وفي السيارات المجاورة.

وأفادت بأن نحو 80 صاروخا أطلق باتجاه حيفا والجليل الأعلى خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة من حزب الله بجنوب لبنان.